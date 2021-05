Che si tratti del top di gamma Google Pixel 5 o dei più economici Google Pixel 4a e Google Pixel 4a 5G, Big G non perde mai occasione per promuoverli magari con qualche video su YouTube e l’ultimo pubblicato è piuttosto curioso.

Poco più di un mese fa vi avevamo segnalato il sintetico video confronto tra Google Pixel 4a e Google Pixel 4a 5G pubblicato con tempistiche alquanto bizzarre dal colosso di Mountain View. In quel caso, il tenore del video, volto più che altro ad esaltare i vantaggi del modello 5G rispetto a quello più economico, aveva fatto pensare ad un’uscita di scena imminente di quest’ultimo.

Il video promozionale di cui parliamo oggi, invece, illustra i pochi passaggi che occorrono ad un utente per passare dal proprio smartphone attuale, simbolicamente rappresentato da una banana, ad un nuovo Google Pixel.

L’operazione guidata di trasferimento dei dati è talmente semplice e impossibile da sbagliare (“As long as you know how to plug in a cable, you can’t mess this up“), che Google ha pensato bene di intrattenere l’utente facendogli imparare un po’ di slang coreano.

L’ironia di questo video è innanzitutto che la parte relativa all’apprendimento dello slang coreano non è Made by Google bensì di una youtuber di nome Renda, secondariamente che i Pixel di Google non sono neppure commercializzati in Corea.

È la strategia giusta per pubblicizzare i propri smartphone o forse è il caso di curare diversamente questo aspetto? Date un’occhiata e giudicate voi.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Google Pixel 5