Il team di Google ha ideato Google Foto pensando tale servizio come una piattaforma che consente agli utenti di archiviare tutte le immagini scattate nel corso degli anni e, ovviamente, chi ama “giocare” con la fotocamera dei propri smartphone nel giro di pochi anni rischia di trovarsi con una galleria piena di migliaia di scatti.

In tali condizioni, trovare la foto che si sta cercando potrebbe essere piuttosto complicato e per tale motivo il colosso di Mountain View ha messo a disposizione alcuni strumenti, inclusi quelli che sfruttano le potenzialità del sistema che processa le immagini lato server.

Come cercare le immagini su Google Foto per data

Ma se l’utente sa in quale giorno o mese è stata scattata la foto che sta cercando, c’è un modo semplice per trovarla: è sufficiente, infatti, sfruttare la barra di ricerca di Google Foto e inserire in essa la data e il sistema mostrerà immediatamente le immagini catturate (o caricate sul proprio account) in quella specifica giornata.

Si tratta di un sistema perfetto per trovare le foto di compleanni, vacanze o altri eventi di questo tipo e questo sistema di ricerca della stringa della data funziona non soltanto sulla versione Web del servizio del colosso di Mountain View ma anche nelle applicazioni dedicate ai dispositivi basati su Android e iOS.

Per quanto riguarda i criteri da seguire per sfruttare tale sistema di ricerca, è possibile inserire la data con i numeri (ossia, per esempio, “o4/12/2019”) oppure così come se si stesse dettando (ossia “4 dicembre 2019”).

Probabilmente in futuro il colosso di Mountain View potrebbe migliorare tale sistema, permettendo di aggiungere ulteriori filtri di ricerca, come ad esempio “foto scattate prima (o dopo) del 4 dicembre 2019”.

Se desiderate scaricare l’app Google Foto per Android, potete sfruttare il seguente badge che vi porterà alla pagina dedicata sul Google Play Store: