Qualche giorno fa Google ha introdotto Gboard sul suo sistema operativo per dispositivi indossabili WearOS. Uno dei vantaggi riguarda l’immissione del PIN sullo smartwatch che ora risulta più comoda per sbloccare lo schermo.

Gboard migliora l’immissione del PIN su WearOS

La nuova tastiera Gboard su WearOS by Google presenta una spaziatura notevolmente migliorata per i tasti numerici, sacrificando in parte l’anteprima superiore. Il pulsante di invio ora è posizionato nell’angolo in basso a destra, mentre il tasto elimina ora si trova in basso a sinistra.

Inoltre, quando si tocca un tasto ora viene visualizzata una conferma circolare invece che un ingombrante popup come prima.

Queste modifiche introdotte da Google hanno lo scopo di ridurre la probabilità di errori di inserimento, viste le esigue dimensioni del display dello smartwatch.

Purtroppo l’utente viene prima indirizzato a un prompt del campo PIN che viene mostrato sul quadrante dello smartwatch, invece che direttamente alla tastiera.

La nuova tastiera Gboard è utilizzata anche per l’inserimento delle password, seppur con un’ottimizzazione minima a causa dei vincoli fisici di visualizzazione.

Al momento la tastiera Gboard è ampiamente disponibile per gli utenti WearOS e può essere installata visitando la sezione Le mie app nel Play Store della piattaforma indossabile.