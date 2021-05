Nuova settimana, nuove offerte su eBay: il noto sito propone tantissimi nuovi sconti sulla tecnologia, che naturalmente includono smartphone Android in grande quantità, accompagnati da qualche tablet. Ai soliti Imperdibili questa settimana si aggiungono le proposte della Tech Week, valide fino alla mattina del 24 maggio 2021.

Le migliori offerte Android di eBay tra Imperdibili e Tech Week

Le offerte Imperdibili di eBay restano a disposizione come sempre per 7 giorni (salvo proroghe da parte dei venditori), fino alle 7:59 del 17 maggio 2021, mentre gli sconti della Tech Week, ancora più numerosi, proseguiranno per un’altra settimana per concludersi alle 7:59 del 24 maggio 2021. Andiamo subito a scoprire le offerte migliori disponibili sul sito tra smartphone e tablet Android.

Offerte smartphone Android eBay

Offerte tablet Android eBay

Vi ricordiamo che fino al 30 giugno 2021 potete ancora sfruttare il coupon PIT10PERTE, fino a un massimo di 10 volte, per ottenere il 10% di sconto extra sui prodotti a questa pagina. Per tutte le altre offerte degli Imperdibili e della Tech Week eBay potete seguire il link qui sotto.

