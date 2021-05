CoopVoce, l’operatore virtuale che si appoggia alla rete di TIM, sembra pronta a rilasciare le proprie eSIM, la scheda telefonica in formato digitale già integrata nei dispositivi e che non richiede un inserimento fisico bensì “digitale”. Tale intenzione era stata comunicata dall’operatore il 4 dicembre 2019, giorno in cui era stato presentato il piano per il passaggio da MVNO ESP a Full MVNO.

Nel corso dell’evento Massimiliano Parini, Direttore del Servizio CoopVoce, aveva dichiarato che il passaggio a Full MVNO dell’operatore virtuale avrebbe aperto le porte per la creazione di nuovi servizi per i clienti come le eSIM e che quest’ultime sarebbero state disponibili “entro la fine del 2020”.

Le eSIM di CoopVoce sono in dirittura d’arrivo

Nonostante le tempistiche dichiarate non siano state rispettate, sembra proprio che il lancio delle eSIM dell’operatore sia dietro l’angolo e che possa avvenire nei prossimi mesi. Tra i motivi di tale ritardo è giusto sottolineare la pandemia da Coronavirus che ha portato rallentamenti in qualsiasi settore. Le eSIM saranno disponibili nei prossimi mesi per tutti i clienti CoopVoce ma attualmente non sono ancora utilizzabili.

Quando interrogata sulla questione eSIM l’azienda ha risposto che “è in fase avanzata di fattibilità tecnica” e che la loro commercializzazione sarà possibile “nel giro di qualche mese, auspicabilmente entro il 2021”.

Se non dovessero esserci ulteriori ritardi, dunque, anche i clienti CoopVoce potranno presto usufruire delle eSIM. Vi terremo aggiornati qualora dovesse esserci ulteriori sviluppi.