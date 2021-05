CUBOT, produttore cinese di smartphone che nel corso degli anni è riuscito a ritagliarsi una fetta di fan, sta per lanciare sul mercato un nuovo smartphone, pensato soprattutto per gli appassionati di fotografia. Grazie alla quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale di qualità, potrete dunque scattare delle ottime foto senza spendere cifre particolarmente elevate.

Cubot X50, esplorate la realtà

Si chiama Cubot X50 il nuovo smartphone che arriverà sui mercati internazionali a partire dal prossimo 17 maggio con una dotazione tecnica di tutto rispetto e un design al passo con i tempi. Troviamo ad esempio uno schermo da 6,67 pollici con fattore di forma 20:9 e risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel), con foro al centro della parte alta per alloggiare la fotocamera frontale.

La cover posteriore è realizzata con la tecnologia AG Frosted Glass, con una texture che migliora la presa ed elimina il problema delle impronte digitali, garantendo al contempo un aspetto molto premium. La quadrupla fotocamera posteriore è collocata in alto a sinistra, con un elemento quadrato che sovrasta il flash LED.

CUBOT ha scelto un sensore principale da 64 megapixel per garantire una buona qualità delle immagini acquisite, anche con poca luce grazie alla presenza dell’algoritmo Super Night Mode. Grazie al sensore ultra grandangolare da 16 megapixel potrete scattare delle ottime foto panoramiche, nitide e con un range dinamico molto elevato.

Troviamo inoltre un sensore da 5 megapixel di tipo macro, per scattare foto particolari e catturare dettagli da appena 2.5 centimetri di distanza. Nella parte frontale invece è presente un sensore da ben 32 megapixel assistito dall’intelligenza artificiale, per ottenere dei selfie di alta qualità, vividi e chiari.

Seguendo un trend sempre più consolidato, soprattutto sui modelli di fascia media, CUBOT ha optato per un lettore di impronte integrato nel tasto di accensione/sblocco. Per il resto troviamo un chipset MediaTek Helio P60, affiancato da un massimo di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, NFC per i pagamenti in mobilità e una batteria da 4.500 mAh per una buona autonomia. Il sistema operativo è Android 11.

In attesa di scoprire il prezzo di lancio di Cubot X50, potete provare ad aggiudicarvi una delle 10 unità in palio, visitando la pagina del giveaway.

