Di tanto in tanto ci capita di parlare di un’applicazione che è riuscita a raggiungere dei traguardi pazzeschi sul Google Play Store e l’ultima della serie è Facebook Messenger, che nelle scorse ore è entrata nel prestigioso club delle app che hanno superato quota 5 miliardi di download.

A rendere ancora più importante il risultato ottenuto dall’app di Facebook dedicata alla messaggistica è il fatto che non si tratta di una di quelle applicazioni di Google pre-installate su tutti i dispositivi Android (come, ad esempio, Gmail, YouTube o Google Maps).

E infatti sono soltanto due le altre applicazioni non di Google ad avere raggiunto il traguardo dei 5 miliardi di download dal Google Play Store, ossia Facebook (che ci è riuscita nel 2019) e WhatsApp (che ha dovuto attendere il 2020).

Anche Facebook Messenger supera i 5 miliardi di download

Il nuovo record di Facebook Messenger non fa altro che confermare l’imponenza dell’ecosistema di Facebook, le cui varie applicazioni possono contare su una base di utenti a dir poco sterminata, tanto che il colosso dei social network rappresenta la sola realtà che riesce a tenere testa a Google per quanto riguarda i numeri.

Nonostante le critiche che di tanto in tanto generano le varie applicazioni di Facebook (basti pensare a quelle relative ai problemi di privacy), c’è da riconoscere il merito a questa azienda di essere riuscita a rendere i propri servizi quelli preferiti dalla maggior parte della popolazione mondiale per le comunicazioni e ciò sia in ambito privato che in quello lavorativo.

Il prossimo anno Facebook Messenger dovrebbe arricchirsi di un’altra funzionalità molto attesa da tanti utenti come la crittografia end-to-end, così da poter competere meglio con le principali soluzioni della concorrenza, come ad esempio Telegram e Signal.

Se desiderate scaricare Facebook Messenger per Android, potete sfruttare il seguente badge che vi riporterà alla pagina dedicata sul Google Play Store: