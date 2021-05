Dal team di AnTuTu arrivano le classifiche relative agli smartphone che nel mese di aprile hanno fatto registrare i risultati migliori e il modello che è riuscito a conquistare il primo posto è il Black Shark 4 Pro.

Prima di proseguire bisogna ricordare che i dati che seguono sono stati raccolti nel periodo 1 aprile – 30 aprile 2021 e i risultati della classifica sono quelli medi e non i più alti (sono stati calcolati per la prima volta sulla base di AnTuTu V9) e che, nel caso in cui un singolo modello dovesse disporre di più versioni di capacità di memoria, a prevalere è la variante con il quantitativo maggiore.

La classifica dei migliori smartphone top di gamma di aprile di AnTuTu

La prima posizione è occupata da Black Shark 4 Pro (con 860.467 punti), seguito da OPPO Find X3 Pro (con 831.801 punti) e da Nubia Red Magic 6 Pro (con 828.649 punti).

Fuori dal podio si piazzano nell’ordine OnePlus 9 Pro (con 826.004 punti), Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro (con 821.571 punti), Vivo X60 Pro+ (con 815.884 punti), iQOO 7 (con 815.589 punti), OnePlus 9 (con 809.703 punti), Xiaomi Mi 11 Ultra (con 808.131 punti) e Xiaomi Mi 11 (con 801.900 punti).

La classifica è praticamente dominata da telefoni con processore Qualcomm Snapdragon 888 e, cosa ancora più interessante, presenta vari smartphone che non c’erano a marzo (e che hanno preso il posto di ASUS ROG Phone 5, Redmi K40 Pro, Meizu 18 e Meizu 18 Pro).

I migliori modelli di fascia media

Passando agli smartphone di fascia media, la classifica di AnTuTu è guidata da Redmi 10X 5G (con 455.838 punti), seguito da iQOO Z3 (con 447.608 punti) e Huawei Nova 8 Pro (con 442.944 punti).

Dalla quarta alla decima posizione troviamo HONOR 30 (con 438.863 punti), Huawei Nova 8 (con 438.023 punti), Huawei Nova 7 (con 436.285 punti), HONOR X10 (con 418.632 punti), Huawei Nova 7 SE (con 408.966 punti), Redmi Note 9 Pro 5G (con 402.060 punti) e OPPO Reno 5 5G (con 401.045 punti).

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alla classifica di maggio.

