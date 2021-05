Nelle scorse ore il team di WINDTRE ha iniziato a proporre ad alcuni ex clienti che sono passati a un altro operatore telefonico la possibilità di ritornare attivando le offerte GO 50 MAX+ 5G e GO 100 MAX+ 5G Easy Pay.

WINTRE propone le offerte GO 50 MAX+ 5G e GO 100 MAX+ 5G Easy Pay

GO 50 MAX+ 5G mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 5o Giga di traffico dati al costo di 11,99 euro al mese (con addebito su credito residuo).

GO 100 MAX+ 5G Easy Pay, invece, mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati al costo di 11,99 euro al mese (con addebito sul metodo di pagamento automatico scelto, come carta di credito, conto corrente o carta conto prepagata).

Si tratta, inoltre, di due soluzioni che consentono di sfruttare la connettività 5G a condizione di trovarsi in una località coperta (a tal riguardo, ricordiamo che lo scorso mese l’operatore ha annunciato di avere raggiunto una copertura di circa il 90% della popolazione nazionale) e di avere a propria disposizione uno smartphone supportato.

Per GO 50 MAX+ 5G non sono previsti costi di attivazione mentre per GO 100 MAX+ 5G Easy Pay gli utenti potranno scegliere se pagare 49,99 euro in unica soluzione o impegnarsi a rimanere con WINDTRE per almeno 24 mesi (in caso di recesso anticipato sarà addebitata la quota di 49,99 euro corrispondente ai mesi di mancata permanenza).

Per entrambe le offerte è previsto l’acquisto di una nuova SIM, che viene venduta al costo di 10 euro (salvo la disponibilità di eventuali promozioni locali) ed è consentito sfruttare i contenuti inclusi anche in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea.

Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

