Soltanto ieri vi abbiamo parlato del rilascio della versione 2.21.10.6 beta di WhatsApp ma è già arrivato il momento di occuparci di quella successiva, a conferma del fatto che il team di sviluppatori di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma non conosce riposo: e così nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione per i dispositivi Android, ossia la v. 2.21.10.7.

Le novità della versione 2.21.10.7 di WhatsApp Beta per Android

Con questa nuova versione di WhatsApp viene introdotta una raccolta di adesivi chiamata Mama Love e dedicata alla Festa della Mamma, che quest’anno ricorre il 9 maggio.

Gli utenti, in sostanza, avranno la possibilità di sfruttare gli sticker contenuti in questa nuova raccolta per fare gli auguri alla propria mamma in un modo molto simpatico.

Realizzata da Paula Cruz, questa raccolta ha un “peso” di 2,7 MB:

Si tratta di adesivi animati e il pacchetto sarà disponibile per tutte le versioni dell’applicazione di messaggistica istantanea. Gli utenti che non dovessero riuscire a visualizzarlo, possono sfruttare questo link diretto.

E sempre a proposito di sticker, ricordiamo che un paio di giorni fa è emerso che il team di WhatsApp è al lavoro su un nuovo sistema che dovrebbe suggerire agli utenti i possibili adesivi da usare, rendendo così loro molto più semplice trovare quelli che stanno cercando.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

L’aggiornamento alla versione 2.21.10.7 di WhatsApp Beta per Android è già in fase di rilascio attraverso il Google Play Store per gli utenti registrati al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare questa nuova versione dell’app può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).