TikTok è uno dei social network del momento, apprezzato soprattutto dagli utenti più giovani e nelle scorse ore il suo team ha annunciato l’introduzione di due nuove funzionalità che probabilmente saranno apprezzate da tanti.

Stiamo parlando della possibilità di condividere l’audio in TikTok utilizzando il nuovo Sound Kit e della possibilità di sfruttare il proprio account di questo social network per accedere ad altre applicazioni con Login Kit.

TikTok annuncia due nuove feature

Per quanto riguarda Login Kit, si tratta di una soluzione simile a quella già usata da altre popolari applicazioni, come Facebook, Snapchat o Twitter e che ha come obiettivo quello di rendere più veloce la procedura di accesso alla piattaforma.

A dire del team di TikTok, grazie a Login Kit non solo gli utenti potranno accedere in modo più rapido e sicuro ad altre app ma gli sviluppatori avranno anche la possibilità di offrire contenuti di questa piattaforma social all’interno di tali applicazioni.

Il team di TikTok ci tiene a precisare che, così come avviene con le altre piattaforme, gli unici dati che vengono raccolti tramite il Login Kit sono il nome dell’app e gli eventi associati al social network.

Uno dei principali punti di forza di TikTok è rappresentato dal notevole quantitativo di brani che il servizio concede in licenza per essere usato nei video e con Sound Kit questa libreria potrebbe divenire ancora più grande.

Sound Kit consente agli sviluppatori di condividere l’audio tra le loro app e TikTok e ciò significa che un utente, se crea un mix di cui va particolarmente fiero in un’applicazione musicale, potrà poi usarlo con grande semplicità nei suoi video.

I suoni condivisi tramite Sound Kit saranno trattati come qualsiasi altro tipo di audio sulla piattaforma social e i brani potranno essere privati o condivisibili pubblicamente.

