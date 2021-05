Nelle scorse ore il team di Google ha dato il via al rilascio di una nuova versione di Android Auto, portando così l’applicazione alla release 6.4.

Le novità della versione 6.4 di Android Auto

Non aspettatevi rivoluzioni, in quanto si tratta soltanto di un piccolo update che per gli utenti non porta grandi novità ma solo la risoluzione di qualche bug riscontrato nelle precedenti release e il miglioramento complessivo della stabilità dell’app.

Analizzando il codice della nuova versione di Android Auto, tuttavia, lo staff di 9to5Google ha individuato alcune delle novità a cui il team di sviluppatori del colosso di Mountain View sta lavorando, a partire dal supporto alla feature Work Profile di Android.

Delle stringhe scovate in Android Auto 6.4, infatti, suggeriscono che a breve l’applicazione potrà contare sul supporto a Work Profile (una di esse menziona la possibilità di concedere l’autorizzazione al profilo di lavoro).

Quando tale feature sarà abilitata, gli utenti avranno la possibilità di separare le applicazioni e i dati privati da quelli lavorativi, senza la necessità di dovere usare due telefoni. Resta da capire come tale sistema verrà sfruttato su Android Auto.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando questa funzionalità sarà effettivamente disponibile per tutti né se allo stato attuale è già stata implementata per una parte di utenti.

Ed ancora, stando a quanto emerge dal codice di Android Auto 6.4, il team di Google è al lavoro sul miglioramento dei problemi di connettività, con incluso un avviso che ricorda che la modalità Wireless richiede il Wi-Fi a 5 GHz.

Infine, con questa versione è stato rimosso il collegamento a Google Play Music, servizio che il colosso di Mountain View ha chiuso ormai da alcuni mesi.

Come scaricare la nuova versione

Potete scaricare la nuova release di Android Auto, ossia la 6.4.6117, da APK Mirror (seguendo questo link) oppure dal Google Play Store attraverso il seguente badge: