Molti utenti si ritrovano ad ascoltare musica tramite l’applicazione di YouTube invece che con l’app YouTube Music, ed in queste ore alcuni utenti stanno notando l’introduzione di una nuova funzione che permette di gestire al meglio la riproduzione audio tramite la piattaforma video.

La funzione può essere un semplice test A/B

Infatti, com’è possibile osservare nelle immagini sottostanti e nel video in calce alla news, pochi secondi dopo l’avvio di una traccia audio su YouTube ecco apparire un piccolo badge per attivare la funzione “Show listening controls“. Se tappata, la feature estende i controlli audio del brano e li trasporta in una nuova sezione della UI ben visibile subito sotto la copertina del brano in riproduzione.

Qui notiamo la comparsa di tasti evidentemente non presenti nella UI classica, come ad esempio i comandi rapidi per mandare avanti o indietro il brano di 10 secondi, salvare il brano nella propria libreria, modificare la velocità di riproduzione oppure lasciare un like. Il titolo e l’artista del brano guadagnano la porzione centrale della nuova UI, mentre nell’apice superiore, subito sotto la copertina, troviamo l’etichetta “Listening controls – Premium“. È chiaro che il test A/B attualmente disponibile solo su dispositivi iOS sia disponibile esclusivamente per gli utenti muniti di un account YouTube Premium.

Al momento della stesura dell’applicazione non ci sono indicazioni per quanto riguarda la disponibilità della funzione anche su smartphone Android.