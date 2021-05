WINDTRE svela una nuova campagna per spingere ex utenti a tornare con l’operatore e attiva anche una iniziativa per utilizzare 100 giga di traffico in occasione della festa della mamma.

Torna in WINDTRE con tanti giga a 7,99 euro

Alcuni ex clienti WINDTRE stanno ricevendo un SMS con la possibilità di attivare l’offerta GO 50 Star+ Limited Edition a 7,99 euro al mese, senza costi per quanto riguarda l’attivazione e la SIM. WINDTRE Go 50 Star+ Limited Edition offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 giga di traffico dati al prezzo di 7,99 euro al mese.

L’offerta include, inoltre, alcuni servizi aggiuntivi come Ti Ho Cercato e la segreteria telefonica. Se rientrate fra gli ex clienti WINDTRE in target, ricordatevi che l’offerta WINDTRE Go 50 Star+ Limited Edition sarà disponibile nei negozi fino al 12 maggio 2021.

100 Giga Weekend per la festa della mamma

Se TIM Party offre giga illimitati per navigare per tre giorni in occasione della festa della mamma, WINDTRE permette ad alcuni clienti di attivare la promozione 100 Giga Weekend così da avere 100 giga di traffico a disposizione.

L’applicazione mobile disponibile al badge del Play Store sottostante, infatti, mostra un nuovo banner con la dicitura “Viva la Mamma!” con la descrizione “Per te 100 GIGA a soli 1,99 euro una tantum validi per 3 giorni. Attivali entro il 9 maggio 2021. L’offerta si disattiva automaticamente e senza costi aggiuntivi al termine del periodo di validità.”

