TIM ha deciso di lanciare una nuova promozione per i clienti che, acquistando uno smartphone OPPO, sottoscrivono il servizio di assistenza conosciuto come Sempre Sicuro Display: costoro otterranno infatti un significativo sconto per l’acquisto di uno smartphone della famiglia OPPO Find X3.

OPPO Find X3 Lite e X3 Neo 5G in sconto per chi sottoscrive TIM Sempre Sicuro Display

Per usufruire della promozione e ottenere uno sconto sul prezzo d’acquisto è necessario, entro il 30 maggio, acquistare in modalità cash in unica soluzione o rateizzata con finanziamento TIMFin uno tra OPPO Find X3 Lite 5G e OPPO Find X3 Neo 5G e attivare il servizio di assistenza Sempre Sicuro Display: così facendo si otterrà, in particolare, uno sconto di 49 euro per l’acquisto di Find X3 Lite 5G e uno sconto di 69 euro per l’acquisto di Find X3 Neo 5G (di fatti, per un per un importo corrispondente al prezzo del servizio di protezione sottoscritto).

Ricordiamo che Sempre Sicuro Display è un servizio, valido solo sul territorio italiano, pensato per la protezione dello schermo di smartphone e tablet che offre una garanzia della durata di 12 mesi, in grado di coprire il proprio dispositivo in caso di rottura accidentale o involontaria dello schermo.

