Noto più che altro come produttore di smartphone, Xiaomi è diventato anche uno dei principali produttori di Smart TV. Anche il sub brand Redmi è entrato nel mercato delle TV e ora sta per lanciare un nuovo prodotto.

Un nuova Redmi Smart TV approda in Google Play Console

Una nuova Smart TV di Redmi è apparsa nella piattaforma Google Play Console come parte dei dispositivi supportati da Google. La TV è identificata con il nome in codice “tarzen” e il numero di modello MiTV-MOOQ3.

La scheda evidenzia che Redmi Smart TV supporta la risoluzione Full HD 1920×1080 pixel e integra un chipset MediaTek T31 con GPU Mali G52 e 2 GB di RAM, inoltre il dispositivo esegue Android 10, tuttavia le dimensioni dello schermo della TV non sono riportate.

In base alle informazioni elencate in Google Play Console, la prossima Redmi Smart TV si posizionerà nella fascia di prezzo economica e probabilmente verrà inizialmente presentata nel mercato indiano.

Finora Xiaomi ha lanciato solo una serie di Smart TV con il marchio Redmi nel mercato indiano. Si tratta della serie Redmi Smart TV X che offre ​​tre diverse dimensioni del pannello: 50 pollici, 55 pollici e 65 pollici. E’ probabile che l’azienda rilascerà informazioni in merito a Redmi Smart TV nei prossimi giorni o settimane.