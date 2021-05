OPPO continua nel suo lavoro di rilascio dell’aggiornamento a ColorOS 11 per i propri smartphone, dopo aver presentato la nuova versione del proprio software basato su Android ancora a settembre 2020; ecco quindi i piani dell’azienda per il mese di maggio 2021, con i dispositivi che riceveranno l’aggiornamento.

Ecco quindi la roadmap pubblicata da OPPO per gli aggiornamenti a ColorOS 11 in versione stabile durante il mese di maggio:

In fase di rilascio

OPPO Find X2: Spagna, Svizzera, Olanda, Turchia, Ucraina, Romania

OPPO Find X2 Pro: Svizzera, Belgio, Francia, Italia, Spagna, Germania, Regno Unito, Olanda

OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition: tutte le regioni

OPPO Find X2 Lite: Olanda, Svizzera, Francia, Germania, Portogallo, Spagna, Italia, Regno Unito

OPPO Find X2 Neo: Olanda, Francia, Spagna, Svizzera, Italia, Germania, Regno Unito

OPPO F17 Pro: tutte le regioni

OPPO Reno4 F: tutte le regioni

OPPO A93: tutte le regioni

OPPO Reno4 Pro 5G: Portogallo, Italia, Svizzera, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Olanda, Regno Unito, Lussemburgo, Irlanda, Moldavia, Romania, Polonia, Russia

OPPO Reno4 5G: Francia, Svizzera, Italia, Portogallo, Spagna, Germania, Olanda, Regno Unito, Belgio

OPPO Reno4 Pro 4G: Ucraina, Italia

OPPO Reno4 4G: Polonia, Turchia

OPPO Reno4 Z 5G: Francia, Italia, Germania, Olanda, Regno Unito, Svizzera, Belgio, Portogallo, Lussemburgo, Irlanda, Polonia, Romania

OPPO Reno4 Lite: Turchia, Ucraina, Polonia, Romania, Moldavia

OPPO Reno3 Pro 4G: Ucraina, Turchia, Romania, Polonia, Russia

OPPO Reno3 4G: Turchia, Polonia, Ucraina, Russia

OPPO Reno3 Pro 5G: tutte le regioni

OPPO Reno3 A: tutte le regioni

OPPO Reno 10x Zoom: tutte le regioni

OPPO Reno2 F: tutte le regioni

OPPO Reno2 Z: tutte le regioni

OPPO Reno2: tutte le regioni

OPPO A72: Olanda, Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Spagna, Ucraina, Polonia, Russia, Romania, Turchia

OPPO A92: tutte le regioni

OPPO A52: Italia, Spagna, Olanda, Germania, Belgio, Ucraina, Turchia, Russia, Polonia

OPPO F11: tutte le regioni

OPPO F11 Pro: tutte le regioni

OPPO F11 Pro Marvel’s Avengers Limited Edition: tutte le regioni

OPPO A9: tutte le regioni

OPPO F15: tutte le regioni

OPPO A91: tutte le regioni

Dal mese di maggio

OPPO Reno2: Germania, Belgio, Svizzera, Spagna

OPPO A91: Regno Unito, Germania, Portogallo

Dall’11 maggio

OPPO Reno Z: Arabia Saudita, UAE

Dal 25 maggio

OPPO Reno2: Russia, Ucraina

Dal 26 maggio

OPPO A5 2020: India, Indonesia

OPPO A9 2020: India, Indonesia

OPPO A73 5G: Australia, Arabia Saudita, UAE

Dal 27 maggio

OPPO A91: Russia, Kazakistan, Ucraina

