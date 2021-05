Il Q1 2021 di OPPO svela una compagnia in forte crescita nel mercato europeo, addirittura arrivando in quarta posizione subito sotto Xiaomi. Gli smartphone del brand cinese attirano l’attenzione per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, ed in questa news vediamo come se la cavano i modelli OPPO Reno5 Pro 5G e OPPO Reno5 Pro+ 5G rispettivamente nell’ambito fotografico e audio.

Autofocus di qualità ma occhio alla esposizione

OPPO Reno5 Pro 5G monta un comparto fotografico sulla carta molto interessante, merito di quattro sensori potenzialmente in grado di scattare foto in quasi tutte le condizioni di luminosità. Il punteggio totale pari a 107 pongo il dispositivo appena sotto il modello dell’anno passato, spesso per colpa di qualche indecisione di troppo per quanto riguarda la corretta esposizione delle foto.

L’aspetto negativo che più colpisce dal punto di vista fotografico è il rendering dei colori, soprattutto per quanto riguarda la corretta tonalità di colore della pelle del volto. La profondità di campo è uno dei punti di forza dello smartphone, con le foto ritratto caratterizzate da un buon effetto bokeh. Bene anche l’autofocus che si dimostrare affidabile e preciso, anche se a volte un po’ lento.

OPPO Reno5 Pro 5G si comporta piuttosto bene anche lato video, con una buona esposizione e una buona gamma dinamica dei colori. Anche in questo caso, però, si evidenzia un bilanciamento ballerino della gamma cromatica.

Audio buono ma si potrebbe fare di più

Con un punteggio audio complessivo pari a 59, OPPO Reno5 Pro+ 5G finisce nella parte bassa della classifica audio di DxOMark. Snocciolando i dati relativi alle prestazioni di riproduzione e registrazione, scopriamo che il terminale di OPPO offre molto di più nella seconda che nella prima modalità, segno che il team audio avrebbe dovuto porre maggiore attenzione nella qualità dell’audio registrato.

Gli speaker Nei si sono comportanti bene sia nella riproduzione di frequenze basse che nella gestione dei volume per quanto riguarda i test relativi alla diffusione audio; la presenza di artefatti audio è molto bassa, addirittura portando il terminale a lambire lo stesso punteggio raggiunto da Black Shark 4 Pro, uno dei migliori smartphone Android per quanto riguarda la riproduzione audio.

In modalità registrazione, invece, OPPO Reno5 Pro+ 5G svela i suoi limiti per via della presenza di una forte compressione software che in qualche caso intacca la qualità generale. Bene, infine, la registrazione a volume alto senza la produzione di distorsioni audio.

