A poco più di un mese dalla sua presentazione, il gaming phone Black Shark 4 arriva anche su Amazon, la più famosa delle piattaforme di e-commerce. Ovviamente il lancio `accompagnato da una offerta lampo, valida solamente per 24 ore, dalla mezzanotte di oggi alle 23:59.

Oggi è il giorno!

Il nuovo Black Shark 4, dotato del sistema di ricarica Hyper che permette di ricaricare completamente la batteria in appena 25 minuti, è perfetto per ogni giocatore grazie alla potenza della Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 870, uno dei più performanti in commercio. Non vanno dimenticati i trigger magnetici integrati, che possono essere estratti solo al momento del bisogno, e che permettono di avere una esperienza di gioco particolarmente coinvolgente.

Per mantenere sotto controllo le temperature Black Shark ha aggiornato il sistema di raffreddamento a liquido, così da garantire le migliori performance in ogni situazione. E con uno schermo dotato di refresh a 144 Hz, e sampling rare a 720 Hz, ogni gioco avrà un aspetto nuovo e più fluido, oltre che maggiormente reattivo.

Ottimo anche il reparto connettività, con supporto alle reti mobili di quinta generazione, al WiFi 6 mentre gli altoparlanti stereo con doppia simmetria offrono, grazie anche all’amplificatore a elevata potenza e alla cavità audio sovradimensionata, un’esperienza sonora impareggiabile, sia durante il gioco che durante la visione di film.

Con JoyUI 12.5, basata su MIUI 12, avrete alcune funzioni esclusive e la certezza di un’interfaccia sempre fresca e aggiornata. Black Shark 4, nella versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, è in offerta su Amazon al prezzo speciale di 429 euro invece di 499 euro. Si tratta di un’offerta limitata, che come detto scade alla mezzanotte di oggi, ma le unità disponibili sono poche. Se siete interessati al nuovo gaming phone non lasciatevi scappare questa occasione e acquistatelo su Amazon utilizzando il link sottostante.

