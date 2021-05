Dopo essere stato acquistato da Vestel, gruppo d’imprese turco controllato dalla Zorlu Holding e attivo in più settori, specie quello elettronico e tecnologico, JVC torna a essere disponibile in Italia con una nuova serie di televisori.

I televisori JVC di nuovo disponibili in Italia

Al momento, purtroppo, non si hanno molte informazioni a riguardo, ma i televisori a brand JVC saranno presto nuovamente disponibili all’acquisto in Italia.

Vestel, infatti, introdurrà una nuova serie di televisori LCD con pannello a Quantum Dots e basati su piattaforma Android TV. I prossimi televisori, dunque, saranno dispositivi smart in grado di eseguire anche le applicazioni e i servizi più popolari, oltre che a offrire altre opzioni e funzionalità “intelligenti”.

Nello specifico, la serie VAQ8100 includerà diversi modelli da 43, 50, 55 e 65 pollici con retroilluminazione direct LED e risoluzione 4K. Oltre ciò, i televisori in questione offriranno il supporto per il formato Dolby Vision e l’audio DTS, presenteranno più ingressi HDMI, almeno un paio di porte USB e saranno dotati sia di sintonizzatore DVB-T2 che satellitare DVB-S2. Non mancheranno, inoltre, connettività Bluetooth e WiFi, entrambe tecnologie essenziali per una smart TV.

Come detto poco sopra, le informazioni riguardo i nuovi televisori a marchio JVC scarseggiano, per cui non è neanche possibile effettuare una stima dei prezzi.