Da ormai diversi mesi si parla del fatto che la famiglia Huawei P50 sarà la prima a montare un modulo fotografico come mai visto prima su uno smartphone, in parte simile (in termini di dimensioni) a quello di Xiaomi Mi 11 Ultra – che già di suo non è per niente piccolo, come vi abbiamo mostrato nella nostra recensione.

Un modulo fotografico stupefacente

In queste ore il designer @Guidingdroid ha pubblicato un incredibile render di Huawei P50 Pro+ prendendo come spunto le informazioni, i leak e i rumor pubblicati in queste ultime settimane. Sembra quasi scontato sottolinearlo, ma la gigantesca fotocamera posteriore quasi eclissa la bellezza del design del telefono.

Secondo le informazioni in possesso dal designer, il comparto fotografico posteriore sarebbe costituito da questi sensori:

sensore IMX707Y da 1/1.18″;

sensore ultra grandangolare OV64;

sensore telescopico 3X;

sensore telescopico 10X;

sensore ToF (Time of Flight);

sensore per la temperatura colore;

zoom ottico 10x e zoom digitale 200x.

Lo stupefacente render appena visto è in qualche modo simile a quello pubblicato da un altro designer, sempre su Twitter. In questo caso il protagonista di queste creazioni è il modello Huawei P50 Pro che, sebbene strettamente legato al design della variante Pro+, presenta importanti differenze a livello del modulo fotografico principale.

Cosa ne pensate di questi concept? Quali tra i due preferite? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.