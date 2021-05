Se avete uno smartphone Google Pixel e ultimamente avete notato che non è più possibile utilizzare la scorciatoia “Le mie app” tramite una pressione prolungata dell’icona del Play Store, allora fate parte dei tanti utenti che sono costretti ad avviare l’app, tappare sull’icona del proprio profilo in alto a destra e poi sulla voce “Le mie app e i miei giochi” per scaricare i nuovi aggiornamenti delle app installate.

Che fine ha fatto la scorciatoia?

Il colpevole di questo cambiamento è l’arrivo del nuovo design del Play Store che ha mandato in pensione il Navigation Drawer. Infatti, da quando Google ha rinnovato il design del suo store digitale, il tap prolungato sull’icona del Play Store permette di accedere rapidamente alla schermata relativa alle informazioni generali dell’app, e non più alla scorciatoia “Le mie app”.

Come riattivare la scorciatoia “Le mie app” su Google Pixel

Per riattivare la scorciatoia “Le mie app” di Google Play sui Google Pixel è necessario seguire tre semplici passi:

visitare la pagina “Informazioni applicazione” di Google Play Store tramite il percorso Impostazioni > Applicazioni > Google Play Store;

selezionare la voce “Memoria archiviazione”;

tappare sulla voce “Cancella dati”.

A questo punto sarà necessario inserire nuovamente tutte le informazioni per accedere nuovamente allo store di Google, come ad esempio la password, le informazioni per i pagamenti, se attivare/disattivare gli aggiornamenti automatici e via discorrendo.

A questo punto la scorciatoia “Le mie app” dovrebbe apparire nuovamente dopo un paio di riavvii di Google Play Store.