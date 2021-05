Lenovo lancerà presto un nuovo tablet che può anche fungere come schermo per le console di gioco. L’azienda, infatti, ha condiviso su Weibo l’immagine di un inedito tablet Android dotato di una porta HDMI, al quale è stato collegato una Nintendo Switch.

Un tablet che può fungere da monitor

A dire il verso, sul prossimo tablet firmato Lenovo non si hanno ancora molte informazioni, anzi. I dettagli scarseggiano. Dal momento in cui l’immagine del nuovo dispositivo è stata condivisa sull’account Lenovo Yoga, possiamo però presupporre che il tablet farà parte di questa particolare serie.

A dare maggior credito a questa ipotesi è anche il fatto che la maggior parte dei tablet Lenovo della serie Yoga presentano un supporto/cavalletto integrato, che sarebbe anche la soluzione ideale per poter utilizzare il dispositivo come schermo da collegare a una console di gioco, in questo caso la Nintendo Switch.

Secondo alcune indiscrezioni, questo tablet Lenovo dotato di porta HDMI altro non è che il Lenovo Yoga X trapelato un po’ di tempo fa, un dispositivo in grado di fungere anche come monitor esterno.

Tuttavia, le informazioni che si hanno al momento non lasciano sperare in un lancio imminente del tablet.

Lenovo ha in cantiere anche un altro tablet “Pro”

Questo, comunque, non è il solo tablet che Lenovo ha in cantiere. L’azienda, infatti, ha anche pubblicato una serie di informazioni riguardo un nuovo tablet con processore Qualcomm Snapdragon 870 e display OLED con risoluzione 1600 x 2560 pixel e frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Il tablet avrà una luminosità di 600 nit, offrirà il supporto per l’HDR10 e DolbyVision ed eseguirà una versione modificata di Windows 10 per processori ARM.

Il tablet in questione debutterà in Cina con il nome di Xiaoxin Pad Pro 2021, ma molto probabilmente arriverà sotto un altro nome in altri mercati. Lenovo non ha ancora rivelato ulteriori dettagli, ma se si tratta di un modello “Pro” non dovrebbe in teoria trattarsi di un tablet economico.