Samsung Internet Browser è uno dei web browser migliori e in queste ore l’azienda svela l’aggiornamento 14.2 di Samsung Internet Beta. L’aggiornamento della versione beta verte su alcuni aspetti specifici: scopriamoli nel prossimo capitolo.

Novità aggiornamento Samsung Internet Beta

Prima di tutto l’aggiornamento 14.2 di Samsung Internet Beta permette agli utenti di gestire in maniera granulare i permessi dei siti per accedere al microfono, alla fotocamera e alla localizzazione. Gli utenti possono concedere permessi differenti ad ogni sito web visitato, così da personalizzare l’esperienza secondo le proprie necessità.

Samsung Internet Beta offre un accesso più rapido alla barra dei preferiti tramite un’apposita voce inserita all’interno delle impostazioni del browser web. Una volta attivata, la barra dei preferiti viene aggiunta nella porzione superiore della UI in modo da raggiungere facilmente i propri siti preferiti – ci permettiamo di notare che forse era più sensato aggiungere la barra dei preferiti in basso, per consentire così un migliore utilizzo anche con una sola mano, non credete?

Proseguendo, l’update migliora la funzione “Continue apps on other device“: il team, infatti, ha aggiunto alcune novità come ad esempio la possibilità di riprendere la lettura di un articolo dal punto esatto in cui si era precedentemente lasciato su un altro dispositivo Samsung. Altre piccole novità, ma degne di nota, riguardando un migliore supporto alle Air Action della S Pen, miglioramenti alla UI dei tab, alla gestione delle password e molto altro.

Come aggiornare Samsung Internet Beta

L’aggiornamento alla versione 14.2 di Samsung Internet Beta può essere scaricato cliccando questo link di Samsung Galaxy Store oppure installando manualmente l’APK da questo link di APK Mirror.