Il programma Solo per Oggi di MediaWorld stuzzica i tanti utenti che sono alla ricerca di un’ottima offerta per acquistare Samsung Galaxy S21, uno tra i migliori smartphone Android di quest’anno e candidato per restare competitivo per molti mesi a venire considerando i quattro anni di aggiornamenti software assicurati.

Un’occasione da non perdere

Per tutta la giornata di oggi, fino alle alle ore 00:00, potrete acquistare Samsung Galaxy S21 al prezzo di 699 euro contro i classici 879 euro di listino, risparmiando così 180 euro. Samsung Galaxy S21 monta un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,20 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh variabile fino a 120 Hz. Il processore Exynos 2100 garantisce prestazioni da urlo in qualsiasi situazione, anche grazie alla presenza di 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interno.

Il comportato fotografico è senza ombra di dubbio uno dei punti di forza di Samsung Galaxy S21: troviamo tre sensori con lente principale da 12 MP con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una lente grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 e un teleobiettivo da 64 MP con apertura f/2.0. Al top anche la connettività con supporto alla rete 5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e ovviamente Android 11 con One UI 3.1.

Acquista Samsung Galaxy S21 da MediaWorld in offerta

Non si fa tardare, al solito, la risposta da parte di Amazon che offre uno sconto in fase di pagamento di ben 150 Euro, portando così il prezzo da pagare a 679 Euro.

Acquista Samsung Galaxy S21 da Amazon (sconto in cassa)

Potrebbe interessarti anche: recensione Samsung Galaxy S21