Samsung è più che mai pronto a presentare lo smartphone Samsung Galaxy A82 5G, da qualche settimana protagonista di numerosi leak, OPPO starebbe lavorando al suo primo smartphone a conchiglia, mentre Huawei è ancora in difficoltà per via della carenza di chip. Scopriamo questi e tanti altri dettagli nelle informazioni qui in basso.

Samsung Galaxy A82 5G è a un passo dal lancio

Di Samsung Galaxy A82 5G sappiamo quasi tutto ormai, come ad esempio ogni quanto riceverà gli aggiornamenti di sicurezza. Il colosso sudcoreano non è stato molto attento ad evitare la pubblicazione anzitempo di informazioni sul nuovo smartphone, ed in queste ore un video leak promozionale svela alcuni dettagli del dispositivo.

Samsung Galaxy A82 5G, the worst kept Samsung A-series secret pic.twitter.com/14y3Yei6nk — Max Weinbach (@MaxWinebach) May 5, 2021

Sebbene il video non sveli dettagli circa la scheda tecnica – in molti scommettono che sarà del tutto identica al modello Samsung Galaxy Quantum 2 presentato poco meno di un mese fa -, il video promozionale pone enfasi alla batteria di lunga autonomia.

OPPO sta lavorando ad uno smartphone a conchiglia

Quando si parla di smartphone a conchiglia o più in generale di smartphone pieghevoli, Samsung è senza ombra di dubbio l’azienda che più di tutte sa soddisfare le necessità del mercato. Un nuovo rumor, però, indica che anche OPPO starebbe lavorando ad uno smartphone a conchiglia con display da 7 pollici.

Il dispositivo è atteso con un pannello con tecnologia LPTO, un display secondario esterno da 2 pollici ed un design leggermente più spesso rispetto a Samsung Galaxy Z Flip o Motorola Moto RAZR, tutto a vantaggio della batteria che dovrebbe essere da 3500-4000 mAh.

Questa tecnologia di Samsung rende i chip più veloci

Samsung, oltre a realizzare alcuni tra i migliori smartphone Android, sviluppa anche tecnologie indicate per rendere i processori più efficienti. In queste ore il colosso sudcoreano svela la tecnologia Interposer-Cube4 (I-Cube4), la nuova generazione della tecnologia (I-Cube2) presentata nel 2018.

Senza entrare troppo nei dettagli, la tecnologia si occupa di rendere molto più veloce le operazioni svolte dai processori accedendo a memorie con larghezza di banda elevata. L’applicazione della tecnologia Interposer-Cube4 verrà estesa ad ambienti cloud, per il 5G e l’intelligenza artificiale.

“Con l’esplosione di applicazioni ad alte prestazioni, è essenziale fornire una soluzione con tecnologia di integrazione eterogenea per migliorare le prestazioni complessive e l’efficienza energetica dei chip“, sottolinea Moonsoo Kang, vicepresidente senior di Foundry Market Strategy, Samsung Electronics. “Con le scoperte commerciali di I-Cube4, Samsung supporterà completamente le implementazioni dei prodotti dei clienti“.

La carenza di chip colpisce duramente Huawei

Oltre ai danni provocati dal ban USA, sembra proprio che Huawei abbia grossi problemi anche per via della carenza di chip che sta colpendo tantissime aziende del settore. Secondo alcune informazioni provenienti dalla Cina, Huawei sarebbe in tale difficoltà da non avere più a disposizione componenti per commercializzare smartphone di fascia economica.

I dipendenti dei vari negozi Huawei in Cina, infatti, starebbero vendendo sempre meno smartphone proprio per via della carenza di chip. Quasi tutti i modelli di smartphone sono esauriti, confida un dipendete di un negozio Huawei, e la maggior parte dei dispositivi di fascia bassa sono introvabili.

La suoneria di HarmonyOS è pronta al download

Le ultime informazioni su HarmonyOS, il sistema proprietario di Huawei, indicano che la compagnia dovrebbe lanciare la versione definitiva entro il mese di giugno, ed in questi giorni si è riacceso l’interesse di molti utenti circa l’eventualità che anche sull’OS proprietario sarà possibile utilizzare il Play Store e i Google Mobile Services (GMS), come dimostrato da un utente con Huawei Mate 40 Pro+ con la beta di HarmonyOS 2.0.

Se siete in trepidante attesa del rilascio della versione definitiva di HarmonyOS, potete ingannare l’attesa installando la suoneria di HarmonyOS sul vostro smartphone tramite questo link.

In copertina Samsung Galaxy A52 5G