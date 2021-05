Oggi, 6 maggio 2021, parte la nuova promozione Scegli Green di Samsung che permette di ottenere un rimborso, previa valutazione dell’usato, a tutti coloro i quali acquisteranno i modelli Samsung Galaxy A32 5G, Samsung Galaxy A42 5G, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72.

Non è la prima iniziativa che il produttore sudcoreano mette in campo per evitare che gli utenti tengano i vecchi smartphone parcheggiati inutilmente in un cassetto: di recente abbiamo parlato di utilizzi particolari per combattere le malattie della vista, della “trasformazione” in device IoT e proprio di Scegli Green in riferimento ad altri prodotti.

Scegli Green con Samsung Galaxy A32, A42, A52, A52 5G, A72

L’iniziativa promozionale Scegli Green in riferimento ai modelli Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy A42, Samsung Galaxy A52 (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72 (ecco la nostra recensione) sarà attiva fino al 27 maggio ed è aperta a tutti coloro i quali acquisteranno uno di questi modelli su Samsung.com o presso un punto vendita aderente.

Essa prevede che, registrando il proprio acquisto sulla piattaforma dedicata entro il 12 luglio, il cliente possa far valutare il proprio usato e ottenere un rimborso. Naturalmente, l’usato deve essere tassativamente di proprietà esclusiva dell’utente finale (non sono ammessi noleggiati, prodotti in leasing). Sulla pagina ufficiale viene specificato che il “valore della valutazione sarà riconosciuto tramite bonifico bancario entro 45 giorni dal ritiro dell’usato, su conti correnti dell’Unione Europea intestati al partecipante all’iniziativa e raggiungibili e validi sino al 10 ottobre 2021, a condizione che l’usato presenti tutti i requisiti di idoneità per l’iniziativa“.

Per maggiori dettagli o per registrare subito il vostro acquisto e ottenere il rimborso per il vostro usato, potete fare riferimento a questo link.

Ecco, invece, i link per acquistare i modelli elencati direttamente sullo store online di Samsung:

