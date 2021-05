Rita Personal Data è un’applicazione disponibile per Android e iOS che ha l’obiettivo estremamente attuale di offrire agli utenti la raccolta, la vista e il controllo delle proprie informazioni personali tracciabili per aiutare gli utenti a fare delle scelte informate.

Lo strumento presenta agli utenti una schermata che mostra in maniera semplice e chiara quali sono i loro dati posseduti dalle varie aziende, offrendo loro la possibilità di scegliere in modo consapevole a quale compagnia o azienda lasciare le loro informazioni.

Rita Personal Data offre il controllo sui propri dati personali

Grazie a quest’app gli utenti sono in grado di controllare i dati che aziende come Facebook e Google gestiscono, ottenere una stima del valore economico dei loro dati e di scoprire come le persone vengono tracciate nel Web e come loro stessi sono profilati per diventare il target degli inserzionisti.

Quando un utente sceglie di restringere l’accesso ai propri dati a una specifica azienda l’app invia una richiesta di diritto all’oblio, dopodiché l’azienda in questione ha un termine di 30 giorni per soddisfare la richiesta e cancellare i dati dell’utente.

L’app gestisce anche questioni come la disdetta delle mail indesiderate e la scelta della rimozione delle pubblicità fastidiose che popolano social e siti web, inoltre non può accedere ai dati degli utenti garantendo che l’esperienza online sia in totale privacy. Nei prossimi mesi Rita aggiungerà più fonti di dati come ad esempio Instagram, Spotify e Linkedin.

Rita Personal Data è disponibile per Android gratuitamente supportata da un acquisto in-app opzionale da 4,89 euro per sbloccare la versione Advanced che offre agli utenti un’esperienza ancora più pratica.

L’app chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione e a foto, elementi multimediali e file ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.