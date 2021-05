Nei prossimi giorni, Gboard, l’app tastiera realizzata dal colosso di Mountain View, verrà resa disponibile anche per gli smartwatch con sistema operativo Wear OS.

Prima del debutto di Gboard sugli smartwatch, i dispositivi alimentati da Wear OS sfruttavano l’app “Tastiera Google” per la digitazione di testi di vario tipo. Gboard, invece, a detta di Google offrirebbe una “messaggistica più rapida e semplice”, grazie a una nuova interfaccia utente che presenta tasti con una più ampia spaziatura tra di loro.

Gboard su Wear OS per una messaggistica più rapida

La nuova interfaccia utente include, nella barra superiore, alcune scorciatoie per l’accesso rapido alla tastiera emoji, al tastierino numerico e al microfono per la trascrizione della voce.

Mentre si digita un messaggio o comunque un testo, inoltre, la barra superiore mostra anche una serie di schede contenenti i suggerimenti di parole, mentre un’altra schermata mostra un’anteprima del messaggio che abilita anche alla modifica di quest’ultimo attraverso suggerimenti e correzioni presentati.

Infine, ma non meno importante, Gboard per Wear OS offre il supporto multilingue. E’ dunque possibile passare facilmente da una lingua della tastiera all’altra cliccando semplicemente sull’icona dedicata a tale funzionalità.

“Durante la digitazione, tocca semplicemente la scorciatoia della lingua nella parte inferiore dello schermo per scegliere la lingua in cui visualizzare la tastiera. Gboard supporterà tutte le lingue supportate da Wear OS. Per impostazione predefinita, Gboard sarà nella stessa lingua del sistema di controllo, ma gli utenti possono modificare e aggiungere lingue premendo a lungo la barra spaziatrice”.

Gboard sarà disponile su Wear OS a partire dai prossimi giorni. Google, inoltre, ha riferito di non vedere l’ora di condividere tante altre novità in serbo per Wear OS.