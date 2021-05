Nelle scorse ore, Tommaso Berlose, lo sviluppatore di Another Widget, ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per questa popolare applicazione Android, portandola così alla versione 2.3 e introducendo qualche novità interessante e attesa.

Basta dare un rapido sguardo al changelog ufficiale per rendersi conto che sono diversi i bug che sono stati risolti con questa nuova release dell’applicazione e sono varie le novità aggiunte, anche se non ci troviamo di fronte alla “rivoluzione” introdotta lo scorso maggio.

Brand new UI: we’ve moved to a new settings panel saying goodbye to the bugged and slow tabbed paginator, hope you’d like it.

Fixed the Font style selector.

Added the option to change the current playing song’s info format.

Added the left-aligned version of the widget.

We also fixed multiple bugs and improved the translations thanks to the AW community.