In uno sforzo costante finalizzato nel rendere YouTube sempre più accessibile a persone provenienti da ogni dove, il team di sviluppo della piattaforma video di Google sta testando una funzione davvero interessante e utile. I colleghi di Android Police, infatti, hanno scoperto una feature in grado di tradurre il titolo, descrizione e didascalie di ogni video di YouTube nella propria lingua madre.

Titoli, didascalie e descrizioni nella propria lingua

Disponibile ad una manciata di utenti in test, un semplice pop-up nella versione desktop e mobile di YouTube chiede agli utenti se vogliono visualizzare questi elementi della piattaforma nella propria lingua madre. L’eventuale risposta affermativa procede a tradurre istantaneamente gli elementi chiave di un video, com’è possibile osservare nelle immagini sottostanti.

Al momento sembra che il team di sviluppo abbia garantito la traduzione del testo dall’inglese al portoghese, con sempre maggiori lingue in arrivo in futuro. Dalle immagini si nota anche che la funzionalità si occupa di tradurre altre porzioni della UI di un video come ad esempio il numero di visualizzazioni, il numero di utenti iscritti al canale, le didascalie relative ai tasti e molto altro. Il fine ultimo, pare evidente, è rendere YouTube sempre più accessibile anche ai tantissimi utenti che non navigano l’applicazione nella propria lingua madre, garantendo loro un’esperienza di utilizzo più appagante e inclusiva.

Manco a dirlo il cuore pulsante della feature ruota attorno a Google Traduttore, il che ci porta a presumere che ben presto verrà aggiunto il supporto anche per tante altre lingue.