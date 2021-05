Sono ormai diversi anni che Xiaomi si è preso una pausa dal mondo dei tablet, ma sempre più informazioni ci portano a credere che il colosso cinese stia mettendo in piedi una strategia di ritorno. Apple e Samsung, ad oggi, si spartiscono la maggior parte degli introiti di questo settore in tremenda crescita, ma alcune novità scoperte dai colleghi di XDA descrivono i contorni di almeno tre nuovi tablet a marchio Xiaomi.

Almeno tre nuovi tablet Xiaomi in arrivo

Infatti, studiando a fondo porzioni di codice di alcune applicazioni di sistema della MIUI 12.5, si è scoperto il riferimento ai dispositivi “nabu“, “enuma” e “elish“. Questi nomi in codice, inoltre, sono strettamente correlati ad un metodo chiamato “isPad”, il che ci porta a credere che alcune app lo possano utilizzare per offrire alcune feature esclusive per i tablet. Per di più, una versione alpha dell’applicazione MIUI Home contiene alcune schermate pensate per mostrare le gesture di navigazione di una UI chiaramente indicata ai tablet.

“Enuma” sembra godere del supporto alle connettività mobile (4G), mentre i modelli “Elish” e “Nabu” dovrebbero montare solo il modulo Wi-Fi. Ulteriori informazioni pubblicate da altre persone informate dei fatti, indicano che tutti e tre i tablet dovrebbero montare display IPS LCD con risoluzione 2560 x 1600 pixel, mentre per quanto riguarda i processori si parla invece di due famiglie differenti di SoC Qualcomm.

“Enuma” e “Elish”, secondo alcuni, dovrebbero montare uno tra i processori Qualcomm Snapdragon 865, Snapdragon 865+ o Snapdragon 870. Il terzo modello, “Nabu”, potrebbe integrare il SoC Qualcomm Snapdragon 855, Snapdragon 855+ o Snapdragon 860. Il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 888 sarebbe quindi tagliato fuori dalla strategia di ritorno di Xiaomi, ma ovviamente non c’è ancora nulla di definitivo.

In copertina Xiaomi Mi Pad 4

Potrebbe interessarti anche: migliori tablet Android