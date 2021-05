Quest’oggi ci sono importanti cambiamenti per il listino prezzi di alcune offerte Very Mobile, operatore mobile virtuale di WINDTRE. A partire da oggi, 5 maggio 2021, sono disponibili le nuove offerte Very Mobile 5,99 e Very Mobile 11,99. A fronte di un costo mensile superiore rispetto alle offerte disponibili fino a ieri 4 maggio, esse offrono un maggiore quantitativo di dati per il traffico su Internet ma ad un prezzo mensile maggiorato.

Ecco Very Mobile 5,99 e Very Mobile 11,99

Entrando nel dettaglio, Very Mobile 5,99 offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati su rete 4G al prezzo di 5,99 euro. L’offerta può essere attivata dai nuovi clienti oppure in portabilità provenendo da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO, ad eccezione però di Kena Mobile, Spusu e ho. Mobile.

Very Mobile 11,99, invece, offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati su rete 4G al prezzo di 11,99 euro. Questa offerta può essere sottoscritta in portabilità da tutti i clienti TIM, Vodafone, WINDTRE, ho. Mobile, Kena Mobile e Spusu.

L’offerta più economica cresce di 1 euro

Con l’arrivo della nuova offerta Very Mobile 5,99 la vecchia offerta più economica – Very Mobile 4,99 – viene definitivamente rilegata al dimenticatoio. Chi l’ha attivata entro il 4 maggio 2021 non ha nulla da temere e continuerà ad utilizzare senza alcun sovrapprezzo, a meno che non voglia decidere di passare a Very Mobile 5,99 per godere di un bundle dati maggiore, ma dalla giornata di oggi non ci sarà più modo di attivarla.

Attiva Very Mobile 5,99 e Very Mobile 11,99

