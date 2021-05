Il prossimo tablet Samsung Galaxy Tab S7 Lite dovrebbe arrivare sugli scaffali nelle quattro varianti di colore nero, verde, argento e rosa (oro rosa).

Il design di questo tablet è già trapelato il mese scorso attraverso dei render, ma una nuova fuga di notizie di oggi ci mostra la variante oro rosa e un accessorio per la cover protettiva.

Il noto informatore @evleaks ha pubblicato nuove immagini che mostrano il tablet di Samsung con cornici abbastanza sottili, una fotocamera selfie posizionata sul lato lungo per la modalità orizzontale, una doppia fotocamera posteriore, due altoparlanti stereo AKG e una porta USB-C.

La cover di Samsung Galaxy Tab S7 Lite potrebbe integrare due fondine per la S Pen

La custodia protettiva sembra essere dotata di due fondine per la S Pen, una all’interno della cerniera e l’altra scolpita nella cover posteriore vicino al modulo della fotocamera principale.

Secondo l’informatore la cover protettiva sarà disponibile in almeno cinque opzioni di colore: nero, blu, grigio, verde e oro rosa e presumiamo che la S Pen in dotazione seguirà la stessa combinazione di colori. La fonte afferma che i render qui sotto si riferiscono alle cover di Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G, tuttavia dovrebbero essere le stesse anche per il modello 4G.

In base ai precedenti leak il tablet Samsung Galaxy Tab S7 Lite sarà basato sul SoC Snapdragon 750G affiancato da almeno 4 GB di RAM e 128 GB di storage e dovrebbe misurare 284,77×185,04×6,34 mm.

Questo tablet dovrebbe offrire un display LTPO ad alta frequenza di aggiornamento ed eseguire Android 11 con One UI 3.1. Altre presunte caratteristiche includono GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 e una capiente batteria da almeno 7.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W.