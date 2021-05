Google Discover, così come la maggior parte delle altre principali applicazioni di notizie, hanno in comune un piccolo difetto: spesso, infatti, contengono degli spoiler non desiderati sui vari argomenti di cui si occupano.

Che si tratti di sport o di spettacoli, di film o altri argomenti non fa differenza, in quanto non sempre l’utente potrebbe essere interessato ad approfondire tutto ciò che viene proposto dall’applicazione in questione.

Google Discover potrebbe diventare più smart con una novità

Ebbene, pare che il team di Google Discover sia al lavoro su una nuova funzionalità che dovrebbe consentire agli utenti di evitare che il proprio feed sia invaso da anticipazioni relative ad argomenti per i quali non nutrono alcun interesse.

Nelle ultime settimane ad alcuni utenti è comparsa una nuova apposita opzione per nascondere gli spoiler (visibile sia nel feed che nelle impostazioni relative ai propri interessi, raggiungibili attraverso il menu a tre punti).

Ecco un esempio di questa nuova funzione con riferimento a un argomento sportivo:

Stando a quanto è possibile apprendere dall’immagine, gli utenti hanno la possibilità di dichiararsi non interessati allo specifico argomento, di bloccare la visualizzazione di ogni aggiornamento riguardante le varie discipline sportive o di nascondere gli spoiler di questo specifico contenuto.

Inoltre, gli utenti per i quali il team di Google Discover ha già attivato tale feature visualizzano anche una nuova sezione in cui sono elencati tutti gli spoiler nascosti (può essere raggiunta aprendo l’App Google, selezionando Altro, andando su Impostazioni e quindi Interessi, Nascosti e scorrendo fino in fondo).

Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando tale nuova funzionalità potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti di Google Discover (solitamente è necessario avere pazienza anche per diverse settimane prima che le novità raggiungano tutti) e per saperne di più dovremo attendere notizie ufficiali dal team del colosso di Mountain View.