Lo Star Wars Day è la giornata in cui si celebra la saga cinematografica di Guerre Stellari in tutto il mondo. Visto che la ricorrenza cade il 4 Maggio, WINDTRE coglie l’occasione per proporre da oggi ad alcuni già clienti la promo temporanea 100 Giga Week che offre la possibilità di ottenere 100 GB di traffico dati in più per una settimana.

L’operatore sta invitando alcuni suoi clienti ad attivare la promo 100 Giga Week tramite delle notifiche push e con un banner nella home page dell’app WINDTRE che mostra il celebre personaggio Darth Vader (Dart Fener in italiano) e il motto della saga riadattato “che i Giga siano con te!”.

WINDTRE rilancia l’offerta con 100 Giga aggiuntivi per una settimana

L’offerta WINDTRE 100 Giga Week proposta per lo Star Wars Day 2021 sarà attivabile dai clienti WINDTRE selezionati entro il 6 Maggio 2021, salvo eventuali cambiamenti, e permette di ottenere 100 GB di traffico dati aggiuntivo da utilizzare in 7 giorni solari dall’attivazione al costo di 3,99 euro una tantum.

Durante la settimana di validità della promozione i 100 Giga vengono consumati prima delle altre offerte con traffico dati attive sulla linea interessata.

L’opzione sarà utilizzabile dalla ricezione dell’SMS di avvenuta attivazione e alla scadenza si disattiverà automaticamente, tuttavia la promo in questione è incompatibile con le opzioni Cogli L’attimo GIGA e GIGA X te Special che verranno disattivate in caso di richiesta di attivazione dell’offerta 100 Giga xTe Special Week.

La promozione dedicata allo Star Wars Day 2021 può essere offerta anche ad alcuni già clienti WINDTRE selezionati ancora presenti nei sistemi ex brand 3 Italia. In questo caso la promozione viene denominata solo 100 Giga Week e ha una durata di 7 giorni esatti dall’attivazione.