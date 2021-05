Tutti i clienti TIM possono beneficiare delle iniziative TIM Party, il programma di fidelizzazione gratuito pensato dall’operatore per premiare i suoi utenti in vario modo.

Per tutto il mese di maggio, TIM ha pensato di offrire ai suoi clienti un codice sconto alla settimana da spendere su Glovo, una delle principali piattaforme di delivery attraverso la quale acquistare e (ricevere a casa) cibo, ma anche medicinali, cosmetici, oggetti di vario tipo (sono presenti diverse categorie, come “fiori”, “casa”, “accessori” e “elettronica”), e persino fare la spesa.

2,50 euro di sconto sulle consegne Glovo con TIM Party

Grazie a TIM Party, i clienti dell’operatore blu possono richiedere ogni settimana – e per tutto il mese di maggio – un codice sconto Glovo. Nello specifico, il codice sconto in questione ha un valore di 2,50 euro e verrà applicato ai costi di consegna per gli ordini effettuati tramite la nota applicazione di delivery.

I codici sconto saranno disponibili fino a esaurimento scorte e per riscattarlo basterà effettuare il login al proprio profilo TIM Party, accedere alla pagina dedicata all’iniziativa Glovo e inserire il proprio indirizzo di posta elettronica nell’apposito campo. Ciò sarà necessario per ricevere il codice promozionale e la procedura dovrà essere ripetuta ogni settimana per riscattare il codice sconto.

Questo codice dovrà poi essere inserito nel campo “Codici promozionali” dell’app Glovo prima di effettuare un ordine.

Si precisa che i codici sconto non sono cumulabili e ogni codice è valido una sola volta per ogni account. E’ possibile utilizzare il voucher per ogni tipologia di ordine effettuato sull’app di Glovo dal Lunedì alla Domenica, entro il 31 maggio.