Negli anni tutti i principali produttori di smartphone si sono sbizzarriti in occasione del lancio di ogni nuovo modello, soprattutto per quelli di fascia alta, nella scelta di colorazioni un po’ più particolari oltre alle classiche varianti bianca e nera, così da offrire agli utenti varie possibilità di scelta.

Anche OnePlus rientra nel gruppo dei produttori che hanno voluto “giocare” con le colorazioni dei propri device e pure per la recente serie di punta OnePlus 9 l’azienda cinese aveva in progetto di dare agli utenti diverse varianti cromatiche tra le quali scegliere.

Solo che, al momento del lancio ufficiale, OnePlus 9 è stato proposto “soltanto” nelle colorazioni Winter Mist, Artic Sky e Astral Black mentre la variante Pro è stata lanciata nelle versioni Morning Mist, Pine Green e Stellar Black.

Tutti i colori ipotizzati per la serie OnePlus 9

Nelle scorse ore Max Jambor ha pubblicato su Twitter la seguente immagine che ci mostra un concept (basato su immagini dal vivo) delle colorazioni prese in considerazione dal team di OnePlus per la serie OnePlus 9 ma che sono state messe da parte.

A dire del leaker, le colorazioni in questione erano chiamate Matte White, Glossy Black, Glossy Silver e Glossy Green. Purtroppo non è chiaro quale sia il motivo per cui siano state accantonante o quali di esse siano state sfruttate come base per quelle che poi sono state lanciate.

Non è da escludere che qualcuna di tali varianti cromatiche possa essere lanciata nei prossimi mesi come colorazione aggiuntiva per la serie OnePlus 9 o possa essere presa in considerazione dal team del produttore cinese per OnePlus 9T, la cui presentazione dovrebbe essere in programma per l’autunno.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal team di OnePlus.