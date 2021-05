Instagram ha annunciato che porterà la crittografia end-to-end solo a partire dal 2022, ma è pronta a rendere la vita molto più semplice ai tantissimi utenti che non hanno possibilità di guardare una Storia o un video Reels con l’audio attivo. Quante volte, infatti, capita di non potere attivare l’audio del proprio smartphone e ascoltare cos’ha da dire un amico? Per risolvere questo problema svela il “caption sticker” – sticker sottotitolo, in italiano – che si occupa di trascrivere a schermo il contenuto audio della Storia o del video Reels. La funzionalità, inizialmente esclusiva dei paesi in cui si parla inglese, è una manna dal cielo anche per chi ha problemi di udito.

Trascrizione del testo in tempo reale

Utilizzare la nuova funzionalità è davvero molto semplice: l’utente deve semplicemente avviare la modalità fotocamera di Instagram ed iniziare a registrare un video da pubblicare come Storia o come video Reels, oppure selezionare un video precedentemente salvato nella galleria del proprio smartphone. A questo punto basta aprire il menu degli sticker e selezionare il nuovo sticker “Caption” tra quelli mostrati a schermo. Lo sticker si occuperà di trascrivere in tempo reale il parlato in testo, dando anche modo all’utente di modificare alcuni aspetti dei sottotitoli come lo stile, la posizione, il colore del testo e molto altro.

La funzionalità è disponibile fin da oggi, solo in inglese, come abbiamo sottolineato qualche riga più su, e solo per le Storie; per i video Reels c’è da attendere l’esito positivo dei test. Per il nostro Paese c’è ovviamente ancora da aspettare, ma l’azienda ha comunque confermato che ha in programma di estendere il supporto anche per le altre lingue.