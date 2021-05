Per molti può sembrare quasi scontato e irrilevante, ma l’applicazione orologio presente sul proprio smartphone è una tra le più utili e utilizzate. Moltissimi smartphone escono di fabbrica con la propria applicazione orologio, come ad esempio capita con gli smartphone Samsung, ma l’applicazione Google Orologio è di gran lunga una delle più popolari sui dispositivi Android.

Più di 1 miliardo di download sul Play Store

In queste ore l’applicazione di Google ha superato 1 miliardo di download sul Play Store, un traguardo che arriva a quasi un mese di distanza da un altro record registrato invece dall’applicazione Google Traduttore. Per quanto un’applicazione orologio possa sembrare semplice e quasi banale nel suo concetto, il team di sviluppo di Google è costantemente impegnato a introdurre nuove funzionalità essenziali per centinaia di milioni di persone in tutto il mondo.

Ne è una conferma l’arrivo della nuova interfaccia poche settimane fa, l’integrazione della funzione Riposo (Bedtime) pensata per impostare una routine giornaliera per regolarizzare il ciclo del sonno e molto altro. L’applicazione, inoltre, si sincronizza alla perfezione con servizi esterni come Spotify e YouTube Music per far partire la propria playlist preferita al risveglio.

Se non avete ancora scaricato l’applicazione Google Orologio, potete reperirla senza alcun costo tramite il badge del Play Store sottostante.

Scarica Google Orologio