Nel corso degli anni DxOMark è tramutato da sito specializzato nella valutazione di fotocamere professionali, a punto di riferimento per quanto riguarda le valutazioni degli smartphone. Sul sito di DxOMark non solo è possibile scoprire la classifica degli smartphone con il punteggio più alto dal punto di vista fotografico, ma anche mettere in risalto i modelli con la migliore fotocamere selfie, con l’audio più pulito e con il display più definito.

Nuovi filtri per trovare il migliore smartphone

In queste ore il team dietro DxOMark annuncia una importante feature già adesso disponibile sul sito: un sistema di filtri che permette di individuare gli smartphone in base al prezzo di lancio, al brand e alla data di lancio. L’idea di fondo è quella di dare agli utenti un set di tool aggiuntivo per scoprire qual è lo smartphone più adatto ai propri bisogni anche dal punto di vista del prezzo, potendo indicare un range di prezzo, una marca o la data di lancio.

Questa importante novità porta all’introduzione di cinque segmenti di prezzo per meglio individuare il dispositivo:

Essential (fascia bassa), sotto la soglia dei 200 dollari;

Advanced (fascia media), tra i 200 e 399 dollari;

High-end (fascia alta), tra i 400 e 599 dollari;

Premium, tra i 600 e 799 dollari;

Ultra-Premium, sopra 800 dollari.

Il nuovo sistema di filtri di DxOMark è già disponibile a questo link.

