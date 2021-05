Google Home, l’app di Google per la gestione dei prodotti smart in casa, si aggiorna arrivando alla versione 2.37; le novità sono minime e riguardano una nuova visualizzazione delle notifiche relative alla rete WiFi e ad un modo più veloce per l’installazione di nuovi dispositivi.

Google Home 2.37: ecco le novità

La prima novità si trova nelle preferenze della schermata WiFi al’interno dell’app Google Home, e introduce la dicitura di “Notification settings”; questo permette di gestire le notifiche ad esempio relative a nuovi dispositivi collegati alla rete, o riguardanti avvisi di errori nelle password o connessioni saltate.

Queste notifiche erano già state introdotte lo scorso ottobre ma raccolte all’interno di diversi menù, rendendo meno facile e immediato il loro corretto utilizzo.

L’altra novità avvistata al momento nel changelog della versione per iOS riguarda un setup più veloce per i dispositivi Assistant, display o speaker, che potranno utilizzare le preferenze usate in passato o in uso su altri device, senza dover quindi re-impostare tutto ogni volta.

L’aggiornamento alla versione 2.37 è in fase di rilascio e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nei prossimi giorni.