Aggiornamenti in distribuzione per alcuni smartphone Android Samsung e Xiaomi e per uno smartwatch Mobvoi: si tratta di Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Z Fold2, Xiaomi Mi 11 Lite, POCO F3 e TicWatch 3 Pro LTE.

Novità aggiornamento serie Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy Note 20

Samsung si conferma una scheggia anche questo mese e sta già rilasciando aggiornamenti con patch di sicurezza di maggio 2021 per alcuni modelli, tra i quali quelli delle serie Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy Note 20. Oltre ai miglioramenti di cui abbiamo già avuto modo di parlare, gli ultimi firmware G98xxXXU7DUDB e N98xxXXU2DUDA portano la funzione Dual Recording per la fotocamera.

Questa novità consente ai possessori di registrare video contemporaneamente con le fotocamere posteriore e anteriore, mostrando la ripresa di quest’ultima in una piccola finestra. Non sappiamo se questa modalità arriverà in futuro anche su altri modelli del produttore, come ad esempio Samsung Galaxy S20 FE, oltre a quello che stiamo per vedere.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Z Fold2

Aggiornamento in rollout anche per il pieghevole Samsung Galaxy Z Fold2, che riceve le patch di sicurezza di maggio 2021. Come anticipato, insieme alle correzioni delle ultime vulnerabilità, lo smartphone riceve la funzione Dual Recording per la registrazioni con fotocamera posteriore e anteriore allo stesso tempo.

Il changelog parla anche di miglioramenti generici alle performance del comparto fotografico e alla funzione Quick Share. In questo caso il firmware in distribuzione in Europa è il F916BXXU1DUDA.

Novità aggiornamento Xiaomi Mi 11 Lite e POCO F3

Non solo Samsung però, perché anche Xiaomi Mi 11 Lite e POCO F3 si aggiornano in queste ore. Per il primo è in arrivo la MIUI 12.0.4.0 stabile, per il secondo la MIUI 12.0.5.0 stabile.

Tra le novità per Xiaomi Mi 11 Lite abbiamo le patch di sicurezza di aprile 2021, la correzione a un problema con il centro di controllo, nuove animazioni per la modalità notte automatica, nuove modalità per la registrazione di video e time-lapse e un nuovo set di filtri (BBP, Mistero, Lime, Tango, Fantasy, Torpore, Carmen ed Estate). POCO F3 accoglie le patch di sicurezza di aprile 2021 insieme agli effetti Dolby.

Novità aggiornamento TicWatch Pro 3 LTE

Si aggiorna infine anche TicWatch Pro 3 LTE, lo smartwatch targato Mobvoi che ha debuttato in Italia lo scorso dicembre. Nonostante Wear OS H-MR2 sia arrivato sul modello GPS già lo scorso mese, per il modello LTE non è ancora giunto il momento. L’update in rollout include altre novità, tra le quali:

possibilità di attivare il suono di notifica

nuovo layout per la luminosità dello schermo

miglioramenti nella velocità di accensione schermo

miglioramenti nelle performance dello Snapdragon Wear 4100

miglioramenti nello scorrimento

miglioramenti nella velocità di accoppiamento a smartphone Android

aggiunto supporto alla disattivazione automatica dello schermo in Essential Mode

lo smartwatch rileva meglio i momenti quando non viene indossato

perfezionamenti di sicurezza

Come aggiornare Samsung Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2, Xiaomi Mi 11 Lite, POCO F3 e TicWatch 3 Pro LTE

Per aggiornare Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G e Samsung Galaxy Z Fold2 è sufficiente cercare all’interno delle impostazioni, alla voce “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Stesso discorso per Xiaomi Mi 11 Lite e POCO F3, per i quali dovreste già trovare l’update in questo momento.

TicWatch Pro 3 LTE può essere aggiornato direttamente dal polso, recandosi nell’apposito menu di Wear OS by Google.