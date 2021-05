Con l’aggiornamento di Samsung Good Lock rilasciato alla fine dello scorso mese abbiamo avuto la conferma dell’imminente arrivo di un nuovo modulo chiamato Routine +, che ora è ufficialmente disponibile per tutti gli utenti e porta con sé alcune interessanti feature studiate per esaltare le potenzialità di Bixby.

Si tratta di un modulo che fa le cose in modo leggermente diverso dagli altri, in quanto consente di creare nuove routine Bixby utilizzando le funzionalità del modulo stesso ma che saranno disponibili anche nell’applicazione principale.

In sostanza, Routine + può essere considerato come una sorta di un plug-in che aggiunge nuove funzionalità alle routine dell’assistente virtuale di Samsung.

Ecco il nuovo modulo Routine + di Samsung Good Lock

L’accesso rapido basato sulla posizione consente di modificare le azioni eseguite da una doppia pressione o da una pressione prolungata su uno dei tasti fisici del telefono in base a determinati fattori: Routine + utilizza la posizione come esempio ma è possibile modificarla per usare altri fattori.

Un’altra feature interessante è quella che consente di effettuare una registrazione di alcune attività attraverso un apposito pulsante mobile, visualizzato sul lato dello schermo.

Non manca l’integrazione con S Pen (al momento richiede un modello con Bluetooth), con la possibilità di assegnare diverse azioni aeree per eseguire determinate attività.

Un’altra interessante funzionalità è quella che permette all’utente di assegnare a ciascun dito una diversa attività, sfruttando il lettore di impronte digitali per riconoscere le varie dita. Ed ancora, tra le feature di Routine + vi sono un avviso vocale per informare l’utente che la batteria si sta scaricando e la possibilità di condividere le routine create attraverso un codice QR.

Il modulo Routine + richiede Samsung One UI 3.1 e può essere scaricato dal Samsung Galaxy Store o da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata).

