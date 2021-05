Per quanto anno dopo anno Samsung migliori l’autonomia dei propri smartphone grazie all’introduzione di specifiche tecnologie software e hardware sviluppate per offrire agli utenti anni di utilizzo senza compromessi, sappiamo bene che già dopo il primo anno di utilizzo uno smartphone serie Galaxy perde il 5% della propria autonomia.

Una tecnologia rivoluzionaria

Un team di scienziati del Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ha sviluppato una tecnologia in grado di assicurare il 95% di capacità originale di una batteria per almeno 5 anni. Il team di ricercatori si è concentrato su come migliorare il componente attualmente presente all’interno delle comuni batterie, il polivinilidenfluoruro (PVDF). Si tratta di un polimero che, già dopo 500 cicli di ricarica, arriva a perdere fino al 35% della sua capacità originaria.

Il team del JAIST ha scoperto un nuovo materiale chiamato Bis-immino-acenaftenechinone-parafenilene (BV) in grado di garantire prestazioni di gran lunga superiori a quelle del PVDF. Le stime parlano infatti del 95% di capacità originale di ricarica dopo più di 1700 cicli di ricarica, corrispondenti più o meno a circa 5 anni di utilizzo dello smartphone.

“La realizzazione di batterie durevoli aiuterà nello sviluppo di prodotti più affidabili per un uso a lungo termine – sottolinea il professore Noriyoshi Matsumi. Ciò incoraggerà i consumatori ad acquistare beni a batteria più costosi come i veicoli elettrici, che verranno utilizzati per molti anni.” Non è ancora chiaro se e quando Samsung abbraccerà questa nuova tecnologia, ma siamo certi che anche le altre importanti aziende del settore siano interessate ad estendere l’autonomia delle batterie.

