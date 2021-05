L’arrivo delle piattaforme cloud per ascoltare musica o guardare video su mobile ha trasformato gli smartphone nei dispositivi più utilizzati per la fruizione di contenuti multimediali. Per tale motivo notiamo sempre di più la presenza di caratteristiche come ad esempio display ad altissima risoluzione e audio con certificazione Dolby.

Alcune volte basta un semplice riavvio

Alcune volte, però, può capitare di avere problemi audio con il proprio smartphone che compromettono la possibilità di godere dell’ascolto di un brano o di un video. In questa guida andremo a vedere quali sono alcuni consigli utili per risolvere problemi audio su Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 10S. Nel caso in cui il semplice riavvio dello smartphone non dovesse risolvere il problema, è utile provare a seguire questi passi:

controllare che lo smartphone non sia in modalità aereo;

controllare che non sia attiva la modalità silenzioso o che il volume sia troppo basso;

spegnere il Bluetooth;

controllare che gli speaker dello smartphone siano puliti e che non siano presenti impurità che ne impediscono il corretto funzionamento;

spegnere lo smartphone e cambiare scheda SIM;

scaricare e ricaricare completamente lo smartphone;

riavviare lo smartphone.

Come risolvere i problemi all’audio

Nel caso in cui i passi soprastanti non dovessero avere risolto i problemi audio su Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 10S, una buona idea potrebbe essere quella di pulire la cache del telefono. Per farlo è necessario entrare nel menu delle Impostazioni > Archiviazione > Dati cache > premere su OK.

Se anche questa soluzione non dovesse aver risolto il problema, si può provare attivando il menu CIT seguendo questi passi:

entrare nel menu Impostazioni;

tappare sulla voce Informazioni sul telefono;

tappare sulla voce Tutte le specifiche;

tappare cinque volte sulla versione del kernel;

selezionare la voce “Speaker” e attendere l’esecuzione del test audio.

Previous Next Fullscreen

In alcuni casi è bene anche controllare l’eventuale presenza di aggiornamenti di sistema che potrebbero contenere un fix per il bug.