Recentemente alcuni utenti di Android Auto hanno riscontrato uno strano bug che mette in pausa la riproduzione della musica quando l’utente apre un’app sullo smartphone connesso alla piattaforma di Google.

I motivi che causano questo inconveniente non sono al momento chiari, ma potrebbe essere collegato alla sicurezza visto che Android Auto è progettato per evitare che i conducenti interagiscano con lo smartphone durante la guida, mettendo le funzionalità più importanti a portata di mano sul display del veicolo. Un problema del genere era già emerso negli ultimi mesi per alcuni utenti che hanno segnalato il bug sui forum di supporto di Google.

Android Auto mette in pausa la musica quando si apre un’app sullo smartphone

Il gigante di Mountain View spiegò che l’apertura di qualsiasi app sul proprio smartphone durante l’esecuzione di Android Auto avrebbe messo in pausa la riproduzione della musica fino alla chiusura dell’app in questione.

I rapporti sono emersi principalmente a marzo e aprile 2021, tuttavia alcuni utenti affermano di aver riscontrato il problema già a dicembre 2020, ma al momento non sappiamo ancora quale sia la causa di questo bug.

Android Auto non dovrebbe mettere in pausa la riproduzione della musica quando l’utente apre un’app sul dispositivo, ma Google non ha fornito una spiegazione in merito alla questione e tantomeno una soluzione al problema, tuttavia un membro del team di Android Auto ha preso atto della discussione sul forum.

Le segnalazioni relative a questo inconveniente sono diminuite nelle ultime settimane, pertanto gli ultimi aggiornamenti dell’app Android Auto potrebbero aver risolto il problema. I malfunzionamenti sono quasi una consuetudine su Android Auto. L’ultimo risale al mese scorso e consisteva in un problema al GPS.