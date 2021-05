Google avrebbe in serbo alcune novità per il Play Store, che potrebbe presto presentare una scheda “Le mie app” ridisegnata.

A dire il vero, alcuni utenti hanno già cominciato a ricevere l’aggiornamento che introduce una interfaccia utente della scheda “Le mie app” rinnovata e migliorata. Anziché fornire il solo elenco delle applicazioni per le quali è disponibile un aggiornamento, in seguito all’aggiornamento questa stessa scheda offrirà, da un lato, una panoramica del proprio dispositivo, dall’altro, la possibilità di gestire le applicazioni installate sullo smartphone in modo più semplice e immediato.

Come cambia la scheda “Le mie app” di Google Play Store

L’area Panoramica della scheda “Le mie app” mostra lo stato corrente di Google Play Protect, il numero delle applicazioni per le quali è disponibile un aggiornamento (dunque, l’elenco di tutte le app che possono essere aggiornate all’ultima versione disponibile) e la quantità di memoria utilizzata/libera.

Oltre ciò, questa stessa area offre due opzioni molto interessanti: “Condividi applicazioni”, con tanto di pulsanti “Invia” e “Ricevi” per inviare o ricevere – appunto – le applicazioni a e da uno smartphone o tablet. E un’opzione che rimanda alle recensioni lasciate, per cui sarà più semplice aggiornare una recensione lasciata in passato a una determinata applicazione.

L’immagine a seguire è stata condivisa dai colleghi di Smartdroid.de e mostra un prima e un dopo dell’aggiornamento in questione.

Il Play Store di Google potrebbe anche presto subire alcune modifiche al design. Come si può notare dagli screenshot appena allegati, alcune sottili modifiche sono già visibili. I pulsanti, infatti, presentano un contorno dalla forma arrotondata, in pieno stile Android 12, contro il design più spigoloso che contraddistingue l’attuale estetica dello Store di Google.

Ancora non è chiaro quando il colosso di Mountain View rilascerà ufficialmente l’aggiornamento. Gli screenshot condivisi in questo articolo sono stati realizzati da un utente in possesso di un Google Pixel 5, per il quale l’aggiornamento è stato già reso disponibile da qualche giorno.