Cattive notizie per alcuni clienti WINDTRE, che potrebbero essere coinvolti in una nuova ondata di rimodulazioni.

Proprio come accaduto il mese scorso ad alcuni utenti, altri clienti WINDTRE potrebbero nelle prossime ore ricevere una comunicazione da parte dell’operatore che avverte loro circa la sostituzione dell’offerta attuale con una tariffa Super.

Rimodulazioni WINDTRE, le offerte coinvolte

Una delle tariffe coinvolte dalle rimodulazioni sembra essere All Inclusive 50 Top+ con minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati a 5,99 euro al mese. La tariffa è stata sostituita con Super 70, che aggiunge 20 GB di Internet in 4G (per un totale di 70 GB) a fronte di un aumento obbligatorio di 2 euro al mese (e dunque per un totale di 7,99 euro al mese).

WINDTRE ha deciso di non informare gli utenti attraverso una comunicazione ufficiale distribuita sul suo sito. Piuttosto, ha preferito informare i soli interessati tramite SMS, giustificando la rimodulazione con ragioni di natura economica. Attualmente non è ancora nota una lista delle offerte coinvolte, per cui vi invitiamo a lasciare un commento e a segnalare l’offerta attiva sulla vostra SIM nel caso in cui doveste rientrare tra gli sfortunati.

Intanto, si ricorda che, trattandosi di modifiche unilaterali del contratto, tutti i clienti WINDTRE interessati potranno recedere dal contratto o passare a un altro operatore telefonico gratuitamente, senza alcun costo di disattivazione del servizio o penale, entro i trenta giorni successivi alla ricezione del messaggio.

E possibile richiedere il recesso tramite lettera raccomandata A/R all’indirizzo WindTre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 Milano, oppure attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it o rivolgendosi direttamente a un punto vendita autorizzato. .