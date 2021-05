Samsung ha lanciato Routine+, un nuovo modulo Good Lock che offre agli utenti la possibilità di creare delle routine Bixby più sofisticate, grazie all’aggiunta di più funzionalità.

E’ anche possibile condividere le routine create o attivare quelle consigliate, come l’apertura di un determinato sito Web allo sblocco dello smartphone tramite impronta digitale e la ricezione di un avviso vocale quando la batteria è scarica.

Routine+ porta le routine di Bixby a un livello successivo

Routine+ può già essere scaricato dal Galaxy Store di Samsung e aggiunge nuove opzioni alle routine di Bixby. Nello specifico, questo nuovo modulo Good Lock offre la possibilità di aggiungere funzionalità avanzate, tra cui condizioni aggiuntive (come lo sblocco con impronta digitale, azione aerea tramite l’utilizzo della S Pen) e azioni aggiuntive (come la lettura del testo ad alta voce e la funzione di macro touch).

E’ poi anche possibile condividere le routine così create con altri utenti, sia tramite la lettura del codice QR, che tramite una pratica opzione di esportazione/importazione della routine verso e da un altro smartphone o dispositivo.

Routine+ è attualmente compatibile con gli smartphone con a bordo Android 11 e OneUI 3.1, ma supporta solamente la lingua inglese e coreana.

SmartThings accessibile mediante browser Web

Un’altra novità riguarda SmartThings, la piattaforma di Samsung per la configurazione e la gestione dei dispositivi intelligenti. Al momento, Samsung offre la possibilità di gestire questi dispositivi attraverso l’app SmartThings disponibile per Android e iOS, ma adesso è possibile farlo anche tramite browser.

Samsung ha iniziato a lavorare a una versione web di SmartThings già nel mese di maggio di due anni fa, e dopo una serie di test successivi sembra adesso essere già disponibili per chiunque abbia un account Samsung, anche se la piattaforma è ancora in fase di sviluppo e non riceve alcun supporto ufficiale.

Il pannello, accessibile da my.smartthings.com, offre una schermata principale che include tutti i dispositivi preferiti, mentre un’altra scheda è dedicata alle stanze e ai dispositivi installati in ciascuna di esse.

Anche se il pannello mostra tutti i dispositivi collegati, non tutti – allo stato attuale della piattaforma – possono essere controllati tramite la Web app. La piattaforma è accessibile tramite browser sia su smartphone/tablet che su desktop.